Forte terremoto atinge a República Dominicana Um terremoto de 6,5 graus na escala Richter sacudiu no início da madrugada desta segunda-feira a República Dominicana. O epicentro aconteceu a 15 km ao sul de Puerto Plata, uma cidade turística a 200 km de São Domingo, capital do país, na costa norte. Não há informações de feridos graves, mas várias casas ficaram danificadas. Em Santiago, a 175 km de Santo Domingo, um hospital precisou ser evacuado por causa das avarias na estrutura do prédio.