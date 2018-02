Forte terremoto atinge Afeganistão e Paquistão Um forte terremoto sacudiu as montanhas do Kush Hindu, ao longo da fronteira nordeste entre Afeganistão e Paquistão. O tremor foi centrado na província afegã de Badakshan, que faz fronteira com o Paquistão, Tajiquistão e China. O terremoto se fez sentir às 2h24 da madrugada, hora local (18h24, horário de Brasília). Segundo a U.S. Geological Survey, o tremor teve magnitude 6,6. O Centro Sismológico do Paquistão mediu a intensidade do terremoto em 6,8. Amir Shahzad Warsi, representante do Departamento de Meteorologia do Paquistão disse na capital, Islamabad, que o abalo foi ?intenso? e que se teme que tenha causado danos graves. O terremoto foi sentido até em Lahore, perto da fronteira do Paquistão com a Índia. A região afegã de Badakshan é remota e de difícil acesso. Avaliar os danos poderá levar vários dias.