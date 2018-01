Forte terremoto atinge El Salvador Um terremoto de 5,1 graus na escala Richter com epicentro no Oceano Pacífico sacudiu hoje o centro e o leste de El Salvador, mas não causou vítimas nem danos, informaram autoridades locais. O Serviço Nacional de Estudos Territoriais informou que o tremor ocorreu às 9h37 locais e o epicentro foi registrado na costa de El Espiño, a mais de 100 quilômetros de San Salvador. O terremoto teve origem 74 quilômetros abaixo da superfície. O tremor foi sentido na capital salvadorenha e em diversas outras cidades do país.