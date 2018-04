Forte terremoto atinge Haiti e derruba hospital Um forte terremoto atingiu o Haiti na noite desta terça-feira, derrubando um hospital. A população entrou em pânico. Um alerta de tsunami foi emitido pelo Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico para Haiti, República Dominicana, Cuba e as Bahamas. O Centro de Geologia dos Estados Unidos informou que o sismo teve uma magnitude preliminar de 7 graus na escala Richter e que o epicentro localiza-se 16 quilômetros ao sudoeste da capital, Porto Príncipe, a uma profundidade de dez quilômetros. As informações são da Dow Jones e das agências internacionais.