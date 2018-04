Forte terremoto atinge o Haiti

Um terremoto que atingiu pelo menos 7.0 graus na escala Richter abalou o Haiti nesta terça-feira.

Segundo a US Geological Survey, o terremoto ocorreu por volta das 16:30h (horário local, 19:30 de Brasília).

O epicentro dos tremores foi localizado a cerca de 22 quilômetros da capital, Porto Príncipe, e teria sido a apenas 10 quilômetros de profundidade.

Ainda não há informações sobre vítimas. Há relatos de que prédios, inclusive o palácio presidencial e um hospital, teriam sido destruídos.

'Catástrofe'

O embaixador do Haiti nos Estados Unidos, Raymond Joseph, disse à rede de notícias CNN que os tremores foram "uma catástrofe de grandes proporções".

Joseph afirmou ainda que conversou com um assessor do governo do Haiti que o descreveu cenas de "caos e devastação".

O presidente dos EUA, Barack Obama, pediu para que os funcionários do governo se preparem para prestar assistência humanitária e disse que está "monitorando de perto a situação" e que o país "está pronto para ajudar o povo do Haiti".

O visitante do governo americano Henry Bahn, do ministério da Agricultura, disse à agência de notícias Associated Press que o céu estava "só cinza e com fumaça".

Uma residente de Porto Príncipe, Valerie Molerie, de 15 anos, disse que muitas pessoas feridas estão nas ruas e que várias casas desmoronaram.

Pelo menos dois tremores secundários - de 5.9 e 5.5 graus, respectivamente, foram sentidos no país logo após o primeiro terremoto.

Mike Blanpeid, do US Geological Survey, disse à BBC que os tremores secundários devem continuar.

Segundo ele, cerca de 3 milhões de pessoas foram atingidas pelos tremores desta terça-feira.

Brasil

O Brasil está no comando da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah), criada em 2004 para restabelecer a ordem política no país.

A Minustah tem tropas de 15 países e atualmente o Brasil possui cerca de 1,2 mil militares trabalhando em solo haitiano.

Um porta-voz do Itamaraty disse à BBC Brasil que o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, já conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a situação no Haiti.

Segundo o Itamaraty, "o presidente disse estar bastante preocupado com a situação dramática do país".

O governo, no entanto, ainda não tem informações sobre a situação dos brasileiros no Haiti. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.