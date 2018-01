Forte terremoto atinge o noroeste da Grécia Um forte terremoto de 6,4 graus na escala Richter deixou pelo menos dez pessoas levemente feridas na ilha Lefkada, a 290 km de Atenas, no noroeste da Grécia, na manhã desta quinta-feira. Segundo a polícia local, centenas de moradores e turistas deixaram casas e hotéis e correram para as ruas na hora do tremor. Algumas vias foram bloqueadas pela queda de rochas e a rede elétrica foi afetada em algumas áreas. Ainda não há informações se houve desabamento ou algun dano mais sério em residências ou edifícios.