Forte terremoto atinge oeste da China

O Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) localizou o epicentro do tremor de magnitude 6,9 a 268 quilômetros lés-sudeste de Hotan, a uma profundidade de 10 quilômetros. Já o Centro de Redes de Terremoto da China informou que o terremoto foi de magnitude 7,3 e que foi seguido por pelo menos sete tremores secundários mais fracos na meia hora seguinte.

O epicentro foi localizado no condado de Yutian, uma região montanhosa vários milhares de metros acima do nível do mar, nas proximidades doe deserto de Taklamakan. Um terremoto de magnitude 7,2 ocorrido na região em março de 2008 provocou o desmoronamento de várias casas, nas não houve feridos.

O pesquisador do Centro de Redes de Terremoto da China, Sun Shihong, disse que se houver vítimas, elas serão poucas. O diretor do centro de assuntos civis de Yutian, Zhang Chong, disse que as autoridades ainda reúnem informações sobre o resultado do tremor.

O pior terremoto dos últimos anos na China aconteceu em 2008. O tremor de magnitude 7,9 atingiu a província de Sichuan, no sudoeste, e deixou cerca de 90 mil mortos ou desaparecidos. Fonte: Associated Press.