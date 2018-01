Forte terremoto atinge Taiwan Um forte terremoto atingiu a ilha de Taiwan, mas não houve registro imediato de feridos. Segundo a Agência Central do Tempo, o epicentro do tremor, de 5,5 graus de magnitude, foi registrado na região de Ilan, no nordeste da ilha, a cerca de 120 quilômetros de Taipé. Segundo especialistas, um terremoto de tal magnitude costuma causar consideráveis danos materiais. O tremor, que durou poucos segundos, foi forte o suficiente para ser sentido na capital.