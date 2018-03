Forte terremoto atingem o Paquistão; 15 ficam feridos Um forte terremoto atingiu o sudoeste do Paquistão na quarta-feira, causando danos materiais e ferindo cerca de 15 pessoas, segundo uma fonte hospitalar. O serviço de monitoramento geológico dos EUA disse que o terremoto, de magnitude 6,2, teve como epicentro uma área a 70 quilômetros a nordeste da cidade de Quetta, antes do amanhecer de quarta-feira (horário local). O Departamento Meteorológico do Paquistão estimou a magnitude em 6,1 e disse que ele ocorreu por volta de 5h10. "Houve dois tremores, o segundo foi sério e as pessoas correram para fora de suas casas", disse o morador de Quetta Amjad Hussain. Um funcionário de um hospital da cidade disse que 15 pessoas foram levadas para lá com ferimentos leves, a maior parte atingida por paredes que desabaram ou em meio ao pânico e à correria quando as pessoas deixavam suas casas. Quetta sofreu uma grande destruição durante um terremoto em 1935, quando morreram 30 mil pessoas. Quetta sofreu uma grande destruição durante um terremoto em 1935, quando morreram 30 mil pessoas. montanhosas ao norte do Paquistão. (Por Zeeshan Haider)