Forte terremoto causa morte de uma pessoa na Grécia

Um forte terremoto ocorrido hoje na Grécia provocou a morte de pelo menos uma pessoa, informaram autoridades locais. Turistas e moradores entraram em pânico e correram para sair das casas e hotéis e buscar locais ao ar livre na ilha de Rodes. Uma mulher de 56 anos morreu depois de escorregar e cair quando tentava deixar sua casa. O terremoto atingiu 6,3 graus na escala Richter, segundo o Instituto Geodinâmico de Atenas, mas não há informações sobre mais vítimas ou graves danos. O epicentro do tremor foi localizado a 445 quilômetros de Atenas, a 70 quilômetros de profundidade no leito submarino. Além de Rodes, o abalo também foi sentido nas ilhas de Creta e Santorini. Um terremoto na casa dos seis graus na escala Richter é capaz de causar extensos danos, mas isso depende de uma série de fatores, como a profundidade do tremor e a distância entre o epicentro e áreas de grande densidade demográfica.