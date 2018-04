Forte terremoto deixa ao menos 3 mortos na Indonésia Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu nesta quarta-feira uma área próxima à Província indonésia de Aceh, matando pelo menos três pessoas e danificando construções na ilha de Simeulue, disseram autoridades locais. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) disse que o tremor ocorreu a uma profundidade de 34 km e aconteceu às 05h08 da manhã (horário de Brasília). Não foi emitido alerta de tsunami. O epicentro do terremoto foi a 310 km a sul-sudeste de Banda Aceh, capital da Província de mesmo nome. A Província foi devastada em 2004 por um tsunami que deixou mais de 170 mil mortos ou desaparecidos na Indonésia. Três corpos foram encontrados nos entulhos de casas que foram derrubadas pelo tremor em Simeulue, uma pequena ilha próxima ao epicentro, disse Bobby Satria, chefe da secretaria local de resgates. Ele disse à Reuters que 25 pessoas ficaram feridas no terremoto e que um grande número de moradores da ilha deixou suas casas. Uma testemunha da Reuters em Banda Aceh disse que fortes tremores foram sentidos na capital por cerca de um minuto. As pessoas correram pelas ruas desesperadas, disse a testemunha. De acordo com a agência meteorológica da Indonésia, o terremoto mediu 6,6 graus na escala Richter. Ao menos dois tremores secundários foram sentidos na mesma área cerca de 20 minutos depois dos primeiros abalos. Budi Waluyo, chefe da agência para alertas de terremotos, disse que o tremor foi fortemente sentido em Meulaboh, Aceh, Gunung Sitoli e na ilha Nias. "Um terremoto de 6,6 pode danificar casas", disse Waluyo à Reuters. A Indonésia é palco frequente de terremotos. O arquipélago está localizado em uma área de intensa atividade sísmica onde há um encontro de várias placas tectônicas. (Reportagem de Adhityani Arga e Fitri Wulandari)