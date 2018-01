Forte terremoto deixa mortos no Irã Um forte terremoto, que chegou a 6,3 graus na escala Richter (o grau 9 sendo o mais alto) atingiu o sudeste do Irã na manhã desta sexta-feira. As informações ainda são incompletas, mas muitas pessoas teriam morrido ou ficado feridas. O tremor foi sentido com mais intensidade na província de Kerman, próxima à fronteira com o Paquistão. O governador da província, Mohamed Ali Kerimi, disse que os maiores estragos ocorreram na cidade de Bam (a mil quilômetros da capital Teerã), onde pode ainda haver pessoas sob os escombros. A praça central histórica de Bam, uma das principais atrações turísticas do país, teria sido completamente destruída.