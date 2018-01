Forte terremoto é sentido no Egito e na Grécia Um poderoso terremoto com epicentro no Mar Mediterrâneo sacudiu algumas partes do Oriente Médio e da Grécia na manhã desta terça-feira. Não há informações referentes a vítimas ou danos causados pelo fenômeno. Medições preliminares de magnitude apontavam um tremor entre 5,9 e 6,4 graus na escala Richter. Um terremoto de 6 graus de magnitude é capaz de causar graves danos.