Forte terremoto gera alerta de tsunami no Japão Um terremoto com uma magnitude de 7,1º na escala Richter provocou pelo menos uma morte e deixou pelo menos 100 feridos no noroeste do Japão na noite de sábado, gerando um alerta de tsunami na região de Hokuriku. O alerta foi suspenso nas primeiras horas deste domingo. A vítima é uma mulher de 52 anos, segundo fontes policiais citadas pela agência Kyodo. A maioria dos feridos tem queimaduras e lesões leves, informou o Corpo de Bombeiros local. Houve alguns deslizamentos de terra na província de Ishikawa (centro), onde ocorreu o terremoto, e parte do transporte público foi paralisada. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, ordenou ao giverno que avalie os possíveis danos causados pelo terremoto, ocorrido às 9h42 (21h42 em Brasília), 40 quilômetros a oeste do litoral de Wajima, na província de Ishikawa (centro), 300 quilômetros a noroeste de Tóquio. O Executivo japonês criou ainda um comitê de emergência no escritório do primeiro-ministro para prevenir um possível tsunami na região de Noto, em Ishikawa, no oeste da ilha de Honshu, a principal do Japão. A rede de televisão local NHK informou que as primeiras ondas chegaram à cidade de Suzu, mas quase não foram percebidas, pois a maré subiu apenas 10 centímetros. O transporte ferroviário está suspenso nas províncias de Ishikawa e Toyama como medida de precaução. A companhia aérea All Nippon Airways cancelou os vôos entre Tóquio e os aeroportos de Noto. No entanto, as usinas nucleares de Tokyo Electric Power e Kansai Electric Power, nas províncias de Niigata e Fukui, estão operando com normalidade. O Japão está em uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo e os terremotos de grande intensidade são relativamente freqüentes, apesar de não costumarem provocar danos devido a que as construções do país estão preparadas para os tremores. O terremoto mais grave ocorrido no Japão ocorreu em Kobe (oste) em 17 de janeiro de 1995, com uma magnitude de 7,3 graus na escala Richter, causando mais de 6 mil mortes. Matéria atualizada às 4h