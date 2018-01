Forte terremoto no norte do Japão Um forte terremoto de magnitude preliminar de 7,8 graus abalou a ilha japonesa de Hokkaido, no norte do país. Autoridades locais advertiram aos habitantes para se afastarem da costa devido à possibilidade de formação de tsunamis, ondas causadas por atividade sísmica; ondas tsunami de até um metro de altura foram reportadas pouco depois. O tremor sacudiu edifícios na ilha e fez objetos caírem de prateleiras. Há informes de sete feridos. A rede de televisão NHK mostrou imagens do depósito de combustível, do qual saia fogo e grossa nuvem de fumaça preta. "Nós estamos tentando agora coletar informações sobre a extensão dos danos", disse Sadayuki Kano, porta-voz da Prefeitura de Tomakomai. "Por enquanto, tudo parece estar sob controle", tranqüilizou. O epicentro do terremoto ocorreu num ponto do Oceano Pacífico 795 quilômetros a nordeste da capital japonesa, informou John Minsch, do instituto americano de pesquisa geológica de Golden, no Colorado. Entre as grandes ilhas japonesas, Hokkaido é menos populosa.