Forte terremoto provoca pânico na Indonésia Um terremoto de 6,4 graus na escala Richter sacudiu a província de Aceh, no extremo norte da Indonésia, no início da manhã deste domingo, provocando pânico e derrubando vários prédios, segundo o sismólogo indonésio Budi Waluyo. Por sua vez, a agência geológica dos Estados Unidos informou em seu portal na internet que registrou um terremoto de 8,1 graus na escala Richter em frente à costa ocidental da ilha de Sumatra, a 1.620 quilômetros ao noroeste de Jacarta. De acordo com o sismólogo Waluyo, o sismo aconteceu às 7h59 (hora local) e foi seguido de vários tremores. O epicentro foi a 9 quilômetros ao sudeste do distrito de Padangsidempuan, distante 1.125 quilômetros ao noroeste de Jacarta. Foi o terremoto mais forte registrado em Aceh nos últimos anos, segundo o sismólogo.