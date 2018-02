Forte terremoto sacode oeste do Japão Um terremoto de magnitude 6,0 sacudiu o oeste do Japão na madrugada de sábado (fim de tarde de sexta-feira no Brasil). O epicentro do tremor situa-se a 9 quilômetros da cidade japonesa de Sumoto, 67 quilômetros de Osaka e 465 quilômetros de Tóquio.