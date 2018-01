Forte terremoto sacode prédios em Taiwan Um terremoto de 5,8 graus na Escala Richter sacudiu os prédios do centro de Taipei, a capital de Taiwan, nesta terça-feira. A Oficina Meteorológica Central de Taiwan informou que o epicentro do tremor ocorreu no mar, a 50 km Su´ao, um porto pesqueiro a sudeste de Taipei. Até o momento não há informações sobre vítimas ou grandes prejuízos materiais. O país é freqüentemente atingido por tremores de terra, ainda que eles deixem apenas pequenos estragos na maioria das vezes. Mas, em 1999, um sismo de 7,6 graus matou 2.300 pessoas.