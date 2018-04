Forte terremoto sacode região sul do México Um forte terremoto de magnitude 6,6 atingiu o sul do México nesta terça-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). O tremor ocorreu às 6h50 (10h50, horário de Brasília) e teve seu epicentro a 36 km noroeste de Arriaga, em Chiapas, a uma profundidade de 116 km. Inicialmente, a agência geológica disse que a intensidade do terremoto foi de 6,7. (Por Eric Beech)