Forte terremoto sacode Taiwan no dia do Ano Novo Um terremoto de 5,9 graus na Escala Richter atingiu Taipei às 11h15 (hora local) desta quinta-feira de Ano Novo. O epicentro do sismo ocorreu na região de Hualien, a 150 km da capital, na costa Oeste do país. Até o momento, não há informações sobre mortos ou danos materiais.