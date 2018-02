Forte tremor de terra causa mais penúria na China Um forte tremor de terra secundário (que ocorre após terremotos) atingiu o sudoeste da China neste domingo matando ao menos uma pessoa e ferindo 400, informou a imprensa estatal, quase 15 dias após o terremoto que matou milhares na mesma região. Mais de 70 mil casas desabaram durante o tremor de domingo na província de Sichuan, segundo a televisão estatal. O abalo de magnitude 5,8 teve seu epicentro a 40 quilômetros de Guangyuan, de acordo com o instituto de pesquisa geológica dos Estados Unidos. Uma autoridade local da província de Guangyuan afirmou que uma pessoa havia morrido e 24 foram feridas nos escombros. Quando o abalo ocorreu, centenas de militares carregando explosivos caminhavam pela área, na tentativa de chegar a um "lago de terremoto", que ameaçava outro desastre. Preocupados com a grande elevação no nível da água de um grande lago em Tangjiashan, as autoridades pretendiam abrir um buraco por explosão na borda antes que o lago transbordasse causando enchentes. Milhares foram retirados das redondezas como precaução. "Eu posso assegurar que as pessoas que precisavam ser retiradas já foram seguramente transferidas", disse um general que se identificou apenas como Zhou, enquanto olhava as tropas em Beichuan se prepararem para a marcha até o lago. O premiê Wen Jiabao, que acredita que o número de mortos no terremoto do início do mês pode passar de 80 mil, afirmou que sua principal preocupação são os desastres secundários como enchentes e desabamentos, epidemias e a garantia de abrigo para 5 milhões de desabrigados. Centenas de abalos secundários atingiram a área desde o terremoto de magnitude 7,9 no dia 12 de maio. A TV estatal reportou que um homem de 80 anos foi resgatado vivo dos escombros em Mianzhu na sexta-feira, 266 horas após o terremoto. Ele estava preso sob um pilar desabado de uma casa e sobreviveu após ter sido alimentado por sua esposa, segundo a TV.