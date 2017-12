Forte tremor volta a sacudir o norte do Japão Um forte tremor atingiu uma área do norte do Japão que ainda se recupera do potente terremoto do mês passado. O abalo de hoje pôs a população em alerta e deixou pelo menos uma pessoa ferida. Com magnitude 5,2, o tremor ocorreu às 8h27 da manhã no horário local. Especialistas alertam para a possibilidade de novos choques ao longo dos próximos 30 dias.