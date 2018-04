Forte turbulência deixa 38 feridos em voo no Japão

Pelo menos 38 pessoas ficaram feridas nesta sexta-feira, 20, duas delas em estado grave, ao enfrentarem forte turbulência a bordo de um avião da Northwest Airlines que sobrevoava o Japão antes de aterrissar no aeroporto de Narita. Avião cai logo após decolar e mata 5 no Egito Segundo o departamento de bombeiros, citado pela agência de notícias local Kyodo, 36 pessoas apresentaram ferimentos leves e outras duas, graves. A aterrissagem do 747-400 da Northwest Airlines, procedente de Manila, aconteceu perto das 12h19 (0h19 de Brasília), segundo o Ministério de Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão. O voo, que levava 408 passageiros e 14 tripulantes, enfrentou fortes turbulências quando esperava a autorização para aterrissar em Narita. Segundo a companhia aérea americana, o sinal luminoso que pede que os passageiros coloquem o cinto de segurança estava aceso no momento das turbulências. Uma passageira americana de 55 anos que viajava no avião disse à agência local de notícias que escutou gritos quando começaram as turbulências, cerca de meia hora antes da aterrissagem. A passageira explicou que a aeronave teve uma queda brusca, seguida de uma subida que fez com que as pessoas que estavam sem cinto de segurança fossem jogadas contra o teto. Segundo outras fontes ministeriais citadas pela Kyodo, dez pessoas ficaram feridas com gravidade e 16 apresentaram ferimentos leves no acidente.