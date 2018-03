Fortes chuvas causam 29 mortes no sul da Argélia

Pelo menos 29 pessoas morreram e mais de 80 ficaram feridas por conta das inundações provocadas pelas fortes chuvas nos últimos dois dias na província de Ghardaia, no sul da Argélia, segundo informou o chefe da saúde pública do país, Ali Belkhir, nesta quinta-feira, 2. Centenas de pessoas foram resgatadas em helicópteros e umas 600 casas foram destruídas, segundo o funcionário. As chuvas provocaram o aumento do nível dos rios, que, em alguns casos, transbordaram. O rio M'zab, principal leito fluvial na província, alcançou oito metros de altura em algumas áreas, o que causou inundação nos terrenos de cultivo em ambas as margens. Muitos habitantes das proximidades ficaram isolados e tiveram que ficar nos terraços e telhados das casas para escapar da inundação. Além disso, várias vias de comunicação foram inutilizadas. Zerhouni foi à localidade para dirigir a célula de crise criada para coordenar as operações de resgate e assistência às vítimas, com a participação de membros da Defesa Civil e das forças de segurança. "Infelizmente, não descartamos que haja mais vítimas", disse Zerhouni, após sobrevoar as zonas afetadas. Embora com menor intensidade, as províncias do norte da Argélia também registraram fortes chuvas nos dois últimos dias, que causaram a morte de três pessoas. Em Djelfa, ao sudeste do país, duas pessoas morreram, entre elas uma criança de seis anos. Em Tlemcen, no noroeste, as inundações deixaram um morto e 13 feridos, quatro deles em estado grave, além de ter causado grandes danos materiais.