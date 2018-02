Fortes chuvas deixam Praga em estado de alerta Fortes chuvas deixaram rios com níveis acima do normal na República Checa neste domingo, 2, e fizeram com que equipes de resgate colocassem barreiras para evitar inundação do Rio Vltava na capital Praga. "As equipes de resgate estão trabalhando em 640 pontos de emergência, nas regiões sul, central e nordeste do país", afirmou Nicole Zaoralova, um porta-voz dos bombeiros.