Fortes chuvas provocam 84 mortes no Sri lanka Grandes inundações e deslizamentos causados por tempestades torrenciais provocaram a morte de pelo menos 84 pessoas no Sri Lanka. Aproximadamente 150 mil pessoas foram retiradas de suas casas. Elas estão abrigadas em igrejas, escolas e edifícios públicos. As forças militares trabalham nas operações de salvamento. Na semana passada, um ciclone atingiu o país, provocando destruições. Desde então, tem chovido pesadamente nas partes centrais e do sul do país. O distrito de Ratnapura, onde ocorreram as destruições e mortes, fica a 100 quilômetros da capital Colombo. Segundo informações da agência de notícias Associated Press, estas inundações foram as mais fortes ocorridas no país nos últimos 56 anos.