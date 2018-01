Fortes explosões ouvidas em Bagdá Fortes explosões ressoaram na região central de Bagdá nas primeiras horas de sexta-feira, e sirenes de alarme foram ouvidas no complexo que abriga o quartel-general da coalizão que ocupa o país. Fumaça se erguia a partir do complexo, apelidada de ?zona verde?, mas não está claro se há relação entre o fogo e as explosões. Uma porta-voz disse apenas que ?estamos cientes de que algumas explosões ocorreram?, mas que ?não sabemos a localização?.