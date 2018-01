Fortes explosões ouvidas em Cabul Pelo menos duas fortes explosões foram ouvidas no centro de Cabul na madrugada desta terça-feira (horário local). Não foi possível identificar imediatamente o local exato das explosões. As detonações ocorrem no momento em que é promovida na capital uma Loya Jirga, ou Grande Conselho, para ratificar a primeira constituição pós-Taleban do Afeganistão.