Fortes explosões ouvidas no centro de Bagdá Várias explosões foram ouvidas no centro de Bagdá após o anoitecer, e fumaça saia do complexo da sede da ocupação dos EUA, região conhecida como "zona verde". Cerca de oito fortes explosões ocorreram logo depois das 21h30 (16h30 horário de Brasília). O Comando dos EUA diz que está investigando mas não tem nenhuma informação do local. Guardas iraquianos que trabalham para Iyad Allawi, um membro do Conselho de Governo Iraquiano, disseram que contaram no mínimo seis explosões perto do quartel-general das forças de coalizão, que está instalado no Palácio Republicano, na margem oeste do Rio Tigre A polícia iraquiana está cercando a área e instalando pontos de checagem no centro da cidade, num esforço de prender os responsáveis. Soldados americanos agrupados ao redor da ?ona verde? dizem que não sabem onde as explosões ocorreram.