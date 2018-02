Fortes explosões perto do QG dos EUA em Badgá A capital iraquiana foi sacudida por fortes explosões na manhã deste domingo, informou a emissora árabe Al-Jazira. Segundo a TV, sete detonações ocorreram próximo ao QG das tropas de coalizão em Bagdá, lideradas pelos Estados Unidos. Ainda não há informações de mortos ou feridos ou sobre o que causou as explosões. O ataque ocorreu horas depois do anúncio de cessar-fogo em Faluja, a Oeste de Bagdá, que começaria às 6h (hora local). A cidade está sitiada por rebeldes sunitas.