Fortes explosões são ouvidas em Bagdá Fortes explosões foram ouvidas no centro de Bagdá na noite de hoje e chamas e densa fumaça subiam aos céus, poucas horas depois de oficiais dos EUA terem anunciado a captura do ex-presidente Saddam Hussein. Pouco depois, rajadas eram registradas na área da explosão, no bairro de Karadah. » veja a galeria de imagens