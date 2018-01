Fortes explosões são ouvidas na capital do Afeganistão Duas fortes explosões foram ouvidas no centro de Cabul, capital do Afeganistão, mas a causa ainda é desconhecida. Cabul encontra-se atualmente sob forte esquema de segurança, por conta dos encontros do conselho de constituição. Há temor de que membros rebeldes do Taleban podem estar tentanto atingir membros do conselho. Na madrugada, quatro mísseis explodiram no norte da capital, um deles atingindo uma residência.