Fortes explosões são ouvidas no centro de Bagdá Fortes explosões abalaram a região central de Bagdá na noite desta segunda-feira (26) e sirenes podiam ser ouvidas soando na chamada "zona verde", uma área da cidade totalmente controlada pelos Estados Unidos. Pelo menos três explosões foram ouvidas por volta das 22h30 locais. Em seguida, as sirenes começaram a soar. Nos alto-falantes da zona verde, uma mensagem gravada recomendava "procurem abrigo". Não estava imediatamente claro onde ocorreram as explosões nem era possível saber se havia vítimas ou danos. Entretanto, uma fonte ligada às forças americanas de ocupação disse que pelo menos um foguete caiu perto de uma área para pousos de helicóptero a cerca de 200 metros do Palácio Republicano, utilizado pelo administrador civil Paul Bremer e por outras autoridades americanas de ocupação.