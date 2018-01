Fortes geadas matam 21 pessoas na Polônia As fortes geadas registradas no fim de semana na Polônia causaram a morte de 21 pessoas, informou hoje o comando nacional da Polícia. Só hoje morreram congeladas 16 pessoas, principalmente mendigos e indivíduos que abusaram do álcool. Desde meados de novembro foram registradas 144 mortes por causa do frio, e os serviços de meteorologia e socorro advertem que as próximas 48 horas poderão ser muito perigosas, já que se esperam temperaturas abaixo dos 30 graus negativos.