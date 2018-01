Fortes nevascas deixam 206 feridos e forçam cancelamento de voos no Japão

TÓQUIO - As fortes nevascas registradas durante a noite deixaram nesta segunda-feira, 18, pelo menos 206 feridos no leste e no nordeste do Japão, forçaram o cancelamento de centenas de voos nacionais e causaram atrasos em vários trens.

A neve alcançou até seis centímetros de espessura em Tóquio, onde mais de 56 pessoas tiveram que ser levadas a hospitais por acidentes relacionados com as nevascas e os fortes ventos, segundo os últimos dados recolhidos pela emissora pública "NHK".

A neve ocasionou atrasos temporários em linhas do trem bala japonês (Shinkansen) e suspensões nos serviços expresso que conectam a capital com Nagano (centro).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O temporal provocou, além disso, o cancelamento de mais de 200 voos nacionais e o fechamento de algumas partes da estrada de Chuo entre as Prefeituras de Nagano e Yamanashi.

A Agência Meteorológica do Japão prevê que as precipitações se prolonguem até as 6 horas de terça-feira (19 horas de segunda-feira em Brasília), e se acumulem mais de 80 centímetros de neve na região nordeste de Tohoku, 60 centímetros nas áreas nortistas de Hokkaido, Hokuriku e Tokai, e 40 centímetros na região de Kanto-Koshin. / EFE