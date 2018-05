Fortes nevascas prejudicam transportes na Grã-Bretanha

Irlanda do Norte e Escócia enfrentam as condições climáticas mais severas

Fortes nevascas forçaram o fechamento de diversos aeroportos, a interdição de algumas estradas e o cancelamento de serviços de trem em distintas regiões da Grã-Bretanha.

Para o sábado, há previsão de fortes ventos e novas tempestades de neve, que devem promover acúmulos de até 25 cm de neve em partes do país.

A polícia pediu aos cidadãos que evitem viagens não essenciais na Irlanda do Norte, onde as condições climáticas parecem ser as mais severas dos últimos 25 anos, e na Escócia, onde, em algumas cidades, motoristas tiveram de ser resgatados após ficarem ilhados em seus carros.

Centenas de escolas foram fechadas, e o Ministério de Energia britânico advertiu que, se o mau tempo continuar até o Natal, o suprimento de aquecimento doméstico aos lares britânicos pode ficar seriamente comprometido.

A maioria dos aeroportos prejudicados pelo mau tempo fica no norte do país, mas é possível que cancelamentos e atrasos afetem também os aeroportos londrinos de Gatwick e Heathrow.

Atendimento emergencial

Gavin Hill-Smith, porta-voz de uma empresa de atendimento emergencial em estradas, disse que as condições em algumas vias britânicas são "as piores possíveis, até para motoristas experientes".

As companhias de entregas alertaram para um gargalo no transporte de encomendas natalinas. Para aliviar o problema, o correio britânico fará 7 mil rondas extras de entregas neste domingo.

Na Escócia, o ministro dos Transportes, Keith Brown, disse que o país está "muito bem preparado" para as nevascas e que as autoridades estão trabalhando para manter as estradas abertas.

Na Escócia, o ministro dos Transportes, Keith Brown, disse que o país está "muito bem preparado" para as nevascas e que as autoridades estão trabalhando para manter as estradas abertas.

Mas o antecessor de Brown pediu demissão após críticas a sua pasta, justamente por conta de problemas causados por ondas prévias de mau tempo.