Fortes nevascas voltam a fechar aeroportos na Europa

O aeroporto de Heathrow, em Londres, estava fechado para pousos e permitia apenas algumas decolagens, segundo um comunicado divulgado no site. "Sentimos muito pela interrupção (das operações)", informou o documento, pedindo aos passageiros para checarem os voos com as companhias aéreas antes de se deslocarem até o terminal, que se prepara para reabrir completamente amanhã.

Em Frankfurt, mais de 500 voos dos 1.330 voos planejados para hoje foram suspensos. Ainda que as pistas estivessem liberadas, as operações foram interrompidas por problemas em outros lugares da Europa, com alguns passageiros esperando pelo voo desde sexta-feira. As informações são da Associated Press.