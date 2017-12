Fortes terremotos atingiram noroeste do Japão neste sábado Diversos terremotos fortes sacudiram o noroeste do Japão neste sábado. As agências de notícias do país informam que pelo menos três pessoas morreram e há mais de 200 feridos. A região ficou sem fornecimento de energia elétrica, água e gás. Um trem de alta velocidade descarrilou, mas ninguém ficou ferido. O primeiro terremoto aconteceu às 5h56 (horário de Brasília) na cidade de Ojiya, em Nigata, a 256 quilômetros da capital Tokyo, e atingiu 6,8 graus na escala Richter. Todos os demais ficaram acima de 6 graus na escala.