Fórum Econômico também discutiu o social, diz Teixeira O vice-presidente do grupo Sulamérica e colaborador da Rádio Eldorado, Roberto Teixeira da Costa, disse que as discussões no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, foram marcadas pela temática social. Segundo ele, que participou do programa De Olho no Mundo, uma co-produção da Eldorado e da BBC de Londres, a reunião deu bastante ênfase ao tema "desigualdade". Roberto Teixeira da Costa destacou que outro ponto importante abordado foi a desaceleração da economia norte-americana. O vice-presidente do grupo Sulamérica chama a atenção do bom nível de crescimento econômico europeu. A Europa deverá crescer até 3,5% este ano, diminuindo a diferença em relação aos Estados Unidos. Na opinião de Roberto Teixeira da Costa, o Fórum Social de Porto Alegre teve boa repercussão na Suíça, mas devia ter apresentado mais soluções e menos protestos.