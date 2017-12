Fósforo branco teria sido usado por Israel, afirma médico libanês Ao menos três cadáveres com "sinais claros" de terem sido atacados com bombas de fósforo branco, deram entrada em um hospital na cidade de Baalbek durante a guerra, segundo informaram fontes médicas. A substância é considerada uma arma química proibida de ser utilizada contra seres humanos. O chefe de Emergência do hospital Dar el-Amal, Hussein Mahmoud el-Chel, disse à Efe que o estado desses cadáveres - sem nenhum ferimento externo, totalmente contraídos e com a pele esverdeada - mostrava todas as características de um ataque com fósforo branco. Chel disse que os cadáveres que chegaram ao hospital não eram de combatentes e procediam do povoado de Brital, situado da mesma forma que Baalbek no vale do Bekaa, um dos redutos do Hisbolá. Analistas libaneses levaram várias amostras dos cadáveres a Beirute, de onde foram enviadas a um laboratório de pesquisa sobre armas químicas em Paris para sua análise, indicou Mahmoud. A utilização do fósforo branco, conhecido como "novo napalm", contra pessoas é proibida por convenções internacionais, que só permitem seu uso em casos muito restritos como a iluminação de um campo de batalha desabitado. Durante o conflito, especulou-se muito sobre a possível utilização por parte do Exército israelense de armas químicas, como o fósforo branco e o urânio empobrecido. Até o momento não foram encontradas provas de seu uso. A área de Baalbek, reduto do Hezbollah no vale do Bekaa, situado no leste do Líbano, foi duramente bombardeada pela aviação israelense durante o conflito. As informações sobre o que ocorria na região foram muito reduzidas já que nenhum jornalista internacional conseguiu chegar até ela.