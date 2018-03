Fossas com 32 corpos são encontradas na Colômbia As autoridades colombianas descobriram fossas com restos de 32 pessoas no departamento do Norte de Santander, na fronteira com a Venezuela. Segundo informações dadas por fontes oficiais nesta terça-feira, as pessoas foram mortas por paramilitares. As fossas foram descobertas nos últimos três dias em áreas rurais da localidade petrolífera de Tibú, na região do rio Catatumbo, 600 quilômetros ao norte de Bogotá, destacou a Promotoria regional. Um porta-voz da entidade informou que os restos foram localizados graças a informações de parentes de algumas vítimas de massacres paramilitares ocorridos nos últimos 10 anos. No fim do ano passado, os combatentes do Bloco Catatumbo das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), organização paramilitar de direita que há mais de dois anos mantém diálogos de paz com o governo, entregaram suas armas. A facção paramilitar matou vários camponeses que considerava colaboradores das guerrilhas de esquerda em localidades como La Gabarra, no município de Tibú.