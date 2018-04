Fósseis que ligam homens a macacos são descobertos Dois esqueletos de quase 2 milhões de anos descobertos na África do Sul pertencem a uma espécie desconhecida. Segundo os cientistas, ele pode ser o elo de transição entre macacos ancestrais e humanos modernos. Os fósseis apresentam traços das duas linhagens e receberam o nome científico de Australopithecus sediba, que significa "macaco do sul", fonte para indicar tanto sua relação prévia com a forma dos macacos e os traços mais tarde encontrados em povos mais modernos.