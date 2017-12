Fóssil de dinossauro com dentes de roedor é achado na China Um dinossauro com dentes de roedor, que parece um lagarto cruzado com um coelho, foi descoberto por uma equipe do Instituto de Paleontologia dos Vertebrados e de Paleoantropologia da Academia de Ciências da China. O fóssil estava em rochas do período cretáceo no nordeste do país, o que significa que tem pelo menos 128 milhões de anos. Ele foi classificado na família dos ovirraptores e ganhou o nome de Incisivosaurus gauthieri.