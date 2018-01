Foto de Bush no dia dos ataques provoca críticas A revelação de que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, sabia mais do que havia admitido sobre a possibilidade de ações terroristas contras os EUA antes do dia 11 de setembro não é o único problema relacionado com o epsiódio que a Casa Branca enfrenta. A decisão do Partido Republicano de incluir uma foto de Bush no boeing presidencial, no dia dos ataques, como parte de uma campanha de levantamento de fundos, está sendo criticada pelos democratas como exploração política da tragédia. O ex-vice-presidente Albert Gore resumiu o sentimento da oposição. "A maioria das fotografias vale mil palavras, mas uma foto que busca capitalizar um dos momentos mais trágicos de nossa história vale apenas uma palavra: ignomínia", disse Gore. Com a anuência da Casa Branca, o Partido Republicano ofereceu um conjunto de três fotos de Bush, incluindo sua imagem olhando pela janela do avião presidencial, horas depois dos atentados, por US$ 150, para os conservadores interessados em guardar uma lembrança "da corajosa determinação" do líder norte-americano. Na verdade, a foto registra um momento que os críticos da administração consideram de hesitação de Bush. Em lugar de retornar imediatamente para a Casa Branca, o presidente passou horas no ar à espera de que o serviço secreto determinasse que a segurança estava garantida em Washington. A recordação foi oferecida num jantar do Partido Republicano em Washington, no qual Bush fez o único discurso e contribuiu, com sua presença, para levantar US$ 33 milhões de dólares numa só noite - um novo recorde.