Foto de príncipe William com brasileira causa polêmica O príncipe William teria "apalpado" uma jovem brasileira em uma boate, de acordo com a reportagem de capa do tablóide britânico The Sun desta terça-feira, 26. ?Príncipe William posa para foto com duas meninas, e segura uma delas pelo seio?, diz a reportagem. O incidente teria acontecido quando a estudante brasileira Ana Laíse Ferreira, de 18 anos, pediu para tirar uma foto com o príncipe ao encontrá-lo em uma casa noturna da cidade de Bournemouth. ?Eu estava um pouco bêbada, mas senti alguma coisa roçando nos meus seios?, disse Ferreira ao The Sun. ?Eu pensei que não poderia ser o futuro rei, mas agora que vi a foto não me surpreende que ele tivesse um sorriso nos lábios?, disse. ?Ele tem grandes mãos másculas e certamente sabe o que fazer com elas.? A brasileira é estudante de Relações Internacionais, de acordo com o tablóide. Segundo o jornal, o príncipe estava na casa noturna Elements em sua primeira noite de folga com os companheiros de Exército, desde que começou um curso para se tornar comandante de tanques em Bovington, na região de Dorset. Segundo Ferreira, as pessoas começaram a comentar que o príncipe estava na danceteria. ?Ele estava dançando, parecendo um pouco desajeitado. Eu não acho que ele seria muito bom dançando samba. Mas havia várias meninas em volta e ele estava posando para fotos?, disse a estudante ao The Sun. William é filho do príncipe Charles e da princesa Diana, que morreu em 1997. Ele é o segundo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido e namora a britânica Kate Middleton.