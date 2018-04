Foto mostra reprodução da casa de Bin Laden Uma reprodução em tamanho real do complexo onde foi capturado Osama bin Laden foi fotografada por um serviço de mapeamento digital da Microsoft no Estado americano da Carolina do Norte. O local foi usado para treinamento da equipe de Seals que invadiu a casa real na operação que matou o terrorista em Abbottabad, no Paquistão.