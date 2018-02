Foto sobre protestos no Irã é eleita melhor imagem de 2009

Imagem mostra o 'início de algo muito maior', disse um dos jurados. Foto: Pietro Masturzo/Reuters

BRUXELAS - Esta imagem de mulheres gritando em protesto ao governo no telhado de um edfício de Teerã na noite de 24 de junho de 2009 foi eleita a melhor foto do ano passado pela World Press Photo nesta sexta-feira, 12. Registrada pelo italiano Pietro Masturzo, a foto recebe um dos prêmios internacionais mais importantes do fotojornalismo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o jurado Ayperi Karabuda Ecer, a "imagem mostra o início de algo, o início de uma grande história". "Dá perspectiva às notícias. Toca visual e emocionalmente", disse.

Na época em que a imagem foi registrada, o Irã enfrentava uma crise interna por conta dos protestos contra as eleições realizadas pouco antes, no dia 12, que a oposição diz ter sido fraudada pelo presidente Mahmoud Ahmadinejad. Durante esse período, os jornalistas internacionais estavam proibidos de cobrir os protestos da oposição e corriam o risco de ser presos pelas autoridades.

(Com informações das agências Efe, Reuters e AP)