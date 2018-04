Fotógrafo do 'New York Times' é ferido por mina terrestre no Afeganistão

O fotógrafo português João Silva, do jornal The New York Times, se feriu gravemente ao pisar em uma mina terrestre no sul do Afeganistão, onde acompanhava uma unidade do Exército dos Estados Unidos, informou o diário em sua edição digital.

João Silva, de 44 anos, foi atingido nas pernas quando estava nas proximidades da localidade afegã de Arghandab, de onde foi levado em um helicóptero para Kandahar, onde há uma base aérea da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) da Otan.

Segundo Dexter Filkins, correspondente do periódico nova-iorquino, nenhum soldado que participava da patrulha ficou ferido pela explosão após terem passado pelo lugar com o apoio de cães adestrados.

Além da guerra no Afeganistão, o fotógrafo cobriu os conflitos no Iraque, nos Bálcãs e no Oriente Médio, o que lhe rendeu vários reconhecimentos e prêmios.