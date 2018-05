Fotógrafo e cineasta britânico é morto em cidade rebelde na Líbia

Hetherington dirigiu documentário 'Restrepo', indicado ao Oscar.

BENGHAZI - O fotógrafo e cineasta britânico Tim Hetherington morreu em Misrata, no oeste da Líbia, nesta quarta-feira, 20. Outros três jornalistas ficaram feridos, sendo dois deles gravemente, informou um jornalista da AFP que estava no hospital da cidade.

Os profissionais que ficaram gravemente feridos foram o americano Chris Hondros, de 41 anos, que trabalha na agência fotográfica Getty Images, e o britânico Guy Martin, fotógrafo da Panos. O quarto fotógrafo ferido é Michael Christopher Brown, que está fora de perigo.

Hondros sofreu ferimentos graves na cabeça e estava em condição crítica, segundo o jornalista que passou as informações ao jornal The New York Times. Ele foi reanimado pela equipe médica e passava por procedimentos de emergência. Martin, por sua vez, passava por uma cirurgia e também tinha ferimentos graves, mas não havia informações sobre a seriedade de seu estado de saúde.

Os jornalistas estavam reunidos em uma das principais ruas de Misrata, cidade que tem sofrido frequentes bombardeios das forças do ditador Muamar Kadafi. Eles chegaram à cidade vindos de uma navio que partiu de Benghazi, a capital rebelde. Relatos iniciais dão conta de que eles teriam sido atingidos por uma granada lançada pelas tropas do presidente líbio.

Hetherington dirigiu, ao lado do cineasta Sebastian Junger, o documentário "Restrepo", que mostra a ação de um pelotão de militares americanos no Afeganistão. O filme chegou a ser indicado ao Oscar de Melhor Documentário para a premiação de 2011.

A última mensagem deixada por Hetherington em sua conta no Twitter falava exatamente sobre o cerco em Misrata. Em 19 de abril, ele publicou "Na cidade líbia cercada de Misrata. Disparos indiscriminados das forças de Kadafi. Nenhum sinal da Otan".