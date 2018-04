Fotógrafo espanhol recebe primeiro prêmio no World Press Photo

AMSTERDÃ - O fotógrafo espanhol Samuel Aranda ganhou o primeiro prêmio no World Press Photo 2011, com uma imagem das revoltas no Iêmen, que foi publicada no jornal norte-americano The New York Times. Feita na capital do país, Sana, no último dia 15 de outubro, a foto mostra uma mulher usando niqab (véu islâmico que deixa aparente somente o olhos) consolando um parente ferido. A imagem foi tomada em uma mesquita convertida em hospital para tratar dos feridos com as revoltas.

O jurado do prêmio lembrou que a imagem "resume o que ocorre na Primavera Árabe não somente no Iêmen, mas também em Túnez, Líbia, Egito e Síria, além de mostrar o lado íntimo do drama vivido".

Aranda está atualmente em Túnez e receberá 10 mil euros, uma câmara Canon e um lote de lentes como parte do reconhecimento. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 21 de abril em Amsterdã.

O fotógrafo nasceu em Barcelona e trabalhou em jornais como El País e El Periódico de Catalunya e cobriu o conflito árabe-israelense pela agencia Efe. Desde 2004, colabora com a agência France Press.

O World Press Photo existe há 55 anos e a edição de 2011 recebeu mais de 100 mil fotos captadas por mais de 5 mil profissionais de 124 países.